Rektör Karabulut’tan Milli Eğitim Müdürü Turan’a ziyaret

Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan’ı ziyaret etti.

Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Danışmanı Doç. Dr. İbrahim Özgül ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan’ı ziyaret ederek, kent eğitimi ile ilgili fikir alış verilişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, ziyaretinden dolayı Rektör Prof. Dr. Karabulat’a ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Özgül’e teşekkür etti. Yaklaşık bir saat süren ziyarette 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ortak projeler ve etkinlikler yapılması görüşüldü.