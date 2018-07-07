Rock grubu 84’ten Leyla ve Eylül anısına şarkı

Türkiye Ankara Pozantı’da katledilen Eylül Yağlıkara ev Ağrı Bezirhane Köyü’nde cansız bedeni bulunan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla’ya ağlıyor. Leyla’nın mezarına ziyaretler artarken ailede taziyeleri kabul ediyor.
Ünlü rock grubu 84, Eylül ve Leyla için bir şarkı seslendirdi. Leyla ve Eylül’e adanan ‘Yazıklar Olsun’ adlı şarkısının sözleri şöyle:
"Biri dört yaşında biri sekiz
Siz olmadan biz iki eksiğiz
Ne bir hayat ne de gelecek kuramadık size
Kahramanlarınızı tanıyamadan
Kim iyi kim kötü anlayamadan
Dünyayı öğretemedik size
Birinin gözleri su mavisi
Diğerinin saçı kömür karası
Nasıl kapanacak bu gönül yarası
Dünyayı yiyip bitirdiniz
Sırayı çocuklara mı getirdiniz
Mahşer günü yakın hesap kime
Yazıklar olsun hepimize
Yazıklar olsun sözümüze
Kurudu gözyaşımız taş kesildik yazıklar olsun".