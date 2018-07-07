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07 Temmuz 2018 13:12

Rock grubu 84’ten Leyla ve Eylül anısına şarkı

Ünlü rock grubu 84, geçtiğimiz günlerde katledilen Eylül Yağlıkara ve Eylül Aydemir için ‘Yazıklar Olsun’ adlı bir şarkı seslendirdi.

Rock grubu 84’ten Leyla ve Eylül anısına şarkı

07 Temmuz 2018 13:12


Türkiye Ankara Pozantı’da katledilen Eylül Yağlıkara ev Ağrı Bezirhane Köyü’nde cansız bedeni bulunan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla’ya ağlıyor. Leyla’nın mezarına ziyaretler artarken ailede taziyeleri kabul ediyor.


Ünlü rock grubu 84, Eylül ve Leyla için bir şarkı seslendirdi. Leyla ve Eylül’e adanan ‘Yazıklar Olsun’ adlı şarkısının sözleri şöyle:


"Biri dört yaşında biri sekiz


Siz olmadan biz iki eksiğiz


Ne bir hayat ne de gelecek kuramadık size


Kahramanlarınızı tanıyamadan


Kim iyi kim kötü anlayamadan


Dünyayı öğretemedik size


Birinin gözleri su mavisi


Diğerinin saçı kömür karası


Nasıl kapanacak bu gönül yarası


Dünyayı yiyip bitirdiniz


Sırayı çocuklara mı getirdiniz


Mahşer günü yakın hesap kime


Yazıklar olsun hepimize


Yazıklar olsun sözümüze


Kurudu gözyaşımız taş kesildik yazıklar olsun".




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