Rock grubu 84’ten Leyla ve Eylül anısına şarkı

Türkiye Ankara Pozantı’da katledilen Eylül Yağlıkara ev Ağrı Bezirhane Köyü’nde cansız bedeni bulunan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla’ya ağlıyor. Leyla’nın mezarına ziyaretler artarken ailede taziyeleri kabul ediyor.

Ünlü rock grubu 84, Eylül ve Leyla için bir şarkı seslendirdi. Leyla ve Eylül’e adanan ‘Yazıklar Olsun’ adlı şarkısının sözleri şöyle:

"Biri dört yaşında biri sekiz

Siz olmadan biz iki eksiğiz

Ne bir hayat ne de gelecek kuramadık size

Kahramanlarınızı tanıyamadan

Kim iyi kim kötü anlayamadan

Dünyayı öğretemedik size

Birinin gözleri su mavisi

Diğerinin saçı kömür karası

Nasıl kapanacak bu gönül yarası

Dünyayı yiyip bitirdiniz

Sırayı çocuklara mı getirdiniz

Mahşer günü yakın hesap kime

Yazıklar olsun hepimize

Yazıklar olsun sözümüze

Kurudu gözyaşımız taş kesildik yazıklar olsun".