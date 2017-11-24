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24 Kasım 2017 12:04

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında 8 itfaiyeci dumandan etkilendi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Sağdıç köyünde bir evde çıkan yangına müdahale eden 8 itfaiye eri dumandan etkilenince hastaneye kaldırıldı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında 8 itfaiyeci dumandan etkilendi

24 Kasım 2017 12:04


Edinilen bilgiye göre, Doğubayazıt’a bağlı Sağdıç köyünde bir evde yangın olduğu yönünde ihbar alan itfaiye ekipleri olay yerine gitti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyerek evin tamamına yayılan yangına müdahale eden ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Bir yandan alevlerle mücadele eden bir yandan da yangını söndürmeye çalışan 8 itfaiye eri yoğun dumandan etkilenerek zehirlendi. Ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan 8 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Yangın yaklaşık 3 saatte söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.




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