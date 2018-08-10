Şehit Güç son yolculuğuna uğurladı

Çukurca ilçesindeki Güven Dağı Üs Bölgesi’ne dün bölücü terör örgütü mensuplarınca Irak’ın kuzeyinden düzenlenen havan saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç’ün naaşı dün akşam saatlerinde helikopterle Ağrı’ya getirildi. Havalimanında düzenlenen karşılama töreninin ardından şehit Güç’ün naaşı cenaze aracı ile Tutak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şehit Güç için cuma namazını müteakip Tutak 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda cenaze töreni düzenlendi. Şehit Güç’ün Türk bayrağına sarılı cenazesi Ağrı Belediyesi cenaze aracı ile hastane morgundan alınarak törenin yapıldığı alana getirildi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar ’şehitler ölmez vatan bölünmez, Kürt-Türk kardeştir ayrım yapan kalleştir’ sloganları attı.

Şehit Güç’ün cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Tandoğan Topçu helallik aldıktan sonra dua etti. Şehidin naaşı silah arkadaşlarının omzunda taşınarak cenaze aracı ile defnedilmek üzere baba ocağı olan Akyele köyüne getirildi. Şehit Güç’ün cenazesi ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında köy mezarlığında defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Törene, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Vali Yardımcısı Ejder Demir, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, 12. Mekanize Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Gürgin Derelioğlu, Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat, kamu kurum müdürleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.