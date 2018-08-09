Şehit Güç’ün naaşı Ağrı’ya getirildi

Çukurca ilçesindeki Güven Dağı Üs Bölgesi’ne bugün bölücü terör örgütü mensuplarınca Irak’ın kuzeyinden havan saldırısı düzenlenmiş, biri ağır 6 asker yaralanmıştı. Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç, tüm müdahaleye rağmen şehit düşmüştü. Şehidin naaşı Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen uğurlama töreninin ardından helikopterle Ağrı’ya getirildi. Saat 18.30’da Ahmed-i Hani Havalimanına getirilen Şehit Güç’ün naaşı için karşılama töreni düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı silah arkadaşlarının omzunda taşınarak katafalka konuldu. Şehit Güç’ün özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Tandoğan Topçu tarafından dua edildi.

“Ailenin tek erkek çocuğuydu”

Törene katılan şehidin ailesi, anne, babası ve kardeşleri uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin ablası Türk bayraklı tabuta sarılarak uzun süre ağıt yaktı. Şehidin yakınları askerler ve vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Şehit Güç’ün naaşı cenaze aracına konularak Tutak Devlet Hastanesine götürüldü. Şehit Güç’ün 5 çocuklu ailenin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi. Şehidin naaşı Tutak ilçesinde yarın Cuma namazını müteakiben düzenlenen cenaze töreninin ardından Akyele köyünde toprağa verilecek.