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24 Kasım 2017 10:59

Şehit öğretmenler Ağrı’da unutulmadı

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde bir esnaf, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenleri, fotoğraflarını pankart yaparak andı.

Şehit öğretmenler Ağrı’da unutulmadı

24 Kasım 2017 10:59


Taşlıçay ilçesinde bir kırtasiyeci, Batman’ın Kozluk ilçesinde şehit olan Öğretmen Aybüke Yalçın ve memleketi Gümüşhane’ye dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda PKK terör örgütü mensupları tarafından yolu kesilip aracı yakılarak şehit edilen Öğretmen Necmettin Yılmaz anısına pankart astı.


24 Kasım Öğretmenler Günü’nün ülkeye hayırlı uğurlu olmasını dileyen kırtasiye sahibi Hakan Aydemir, "Bu güzel ülkemizde böyle acıların yaşanmasını istemiyoruz. İnşallah yaşanmaz. Bu millet asil bir millet. Asaletini her zaman göstermiştir, gösteriyor da. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün bütün öğretmenlere hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.




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