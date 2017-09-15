Şehit olan eşi için güvenlik korucusu oldu

Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamada, Ağrı ili Tendürek Dağı bölgesinde 11 Mayıs 2017 tarihinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Gücüyetmez’in eşi Tuba Gücüyetmez’in Ağrı İl Jandarma Komutanlığı emrinde gönüllü güvenlik korucusu olarak görev yapmaya başladığı ve eşinin bıraktığı yerden bayrağı devralıp silah arkadaşları ile birlikte Tendürek Dağı’nda nöbet tutarak terörle mücadele saflarında yerini aldığı belirtildi.

Tuba Gücüyetmez ise, şehit eşinin bıraktığı yerden şanlı bayrağı devralıp hainlere karşı mücadele etmekten gurur duyduğunu söyledi. Gücüyetmez, “Eşimin izinden gitmeyi kendime görev bildim. Kanımın son damlasına kadar ülkem ve bayrağım uğrunda mücadele etmeye devam edeceğim. Ben inanıyorum ki Mehmet’im bu yaptıklarımı görseydi benim onunla gurur duyduğum gibi o da benimle gurur duyardı” dedi.