Servis şoförlerine seminer

Ağrı’nın Eleşkirt İlçe Emniyet Müdürlüğündeki trafik polisleri tarafından taşımalı eğitimde görev alan servis sürücülerine seminer verildi.

Eleşkirt Ortaokulunun konferans salonunda İlçe milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt’un da katılımıyla trafik polisleri tarafından servis sürücülerine seminer verildi. Trafik kurallarının tekrar hatırlatıldığı seminerde; hız konusunda şoförler uyarıldı.

Geçmişten günümüze servis şoförlerinin yaptıkları trafik kazalarını konu alan slayt gösteriminin ardından seminer sona erdi.