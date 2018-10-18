Şifa arayanlar aktarların yolunu tutuyor

Ağrı'da son günlerde havaların soğuması ile birlikte hastalanan vatandaşlar aktarlara akın ediyor. Aktarlarda da yazın durağan olan alışveriş hareketlilik kazandı.

Yazın güneşli ve güzel günlerini geride bırakan Ağrı'da geceleri soğuk havalar etkili oluyor. Yaklaşan kış mevsimi öncesi havaların soğuması ile artan hastalıkla mücadelede vatandaşlar çareyi aktarlarda arıyor. Özellikle soğuk algınlığı, öksürük ve grip gibi hastalıklara bitkisel çözümler aranıyor. Ihlamur, zencefil, zerdeçal, havlıcan, hatmi çiçeği, tarçın, nar çiçeği, ada çayı aktarlarda en çok satılan şifalı bitkiler arasında yer alıyor.

Kent merkezinde 18 yıldır aktar olan Cihan Altın, aktarlığın yanı sıra 8 yıldır bal ürettiklerini anlattı. Son günlerde satışların oldukça arttığını sile getirerek vatandaşlara hasta olmadan önce ıhlamur çayı içmeleri tavsiyesinde bulundu. Ihlamurun göğüs hastalıklarına, nezle ve nefes yolları hastalıklarına, öksürüğe, astıma, baş ağrısı ve baş dönmelerine, uykusuzluğa iyi geldiğini ifade eden Altın, “2000 yılında aktarıcılığa başladık. 2011 yılında ise hobi olarak arıcılığa başlayıp bal üretmeye başladık. Ürettiğimiz bal tamamen doğal ve şekersizdir. Sonbaharın gelmesi ile gece ve gündüz sıcaklıkları bozuldu. İnşalar bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için bal alıp tüketiyorlar. Balın yanı sıra köktarçın, zencefil aynı zamanda biz balı karabiber ile tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Karabiberin bir özelliği var, vücudu ısıtıcı özelliğe sahip olduğu için bal ve zencefil ile beraber tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Karasal iklimde yaşayan vatandaşlarda üşüme problemi olduğu için karabiberi bal ile birlikte sofralarında eksik etmemelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

‘Kış çayı ve baharat ürünleri büyük rağbet görüyor'

Vatandaşların hasta olmadan önce bağışıklık sistemlerini bitkilerle güçlendirmesi gerektiğini belirten Altın, “Zencefil, tarçın, kök ıhlamur, kuşburnu c vitamin olan bitkileri tavsiye ediyoruz. Mesela papatya doğal antibiyotik özelliği taşıdığı için bunları ayrı ayrı tavsiye ediyoruz. Vatandaşlar ıhlamur, adaçayı ve papatyayı karıştırıp kullansınlar. Kök grubunda olanları da kök, tarçın, zencefil, karanfil, karabiber ve zerdeçalı birlikte kullansınlar. Aynı zamanda zerdeçal aksep özelliğine sahip olduğu için onu biraz daha az katmalarını istiyoruz. Bunlarında bir arada kaynaması lazım. Tabi ki satışlarımızda arttı. Özellikle kış çayı ve baharat ürünleri büyük rağbet görüyor” ifadelerini kullandı.

‘Bal aynı zamanda birçok hastalığa da iyi geliyor'

Yıllardır köylerinde 300 petek ile bal ürettiklerini vurgulayan Altın, “2011'den bu yana biz kendi köyümüzde 250 petek ile bal üretiyoruz. Balı tamamen doğal olarak yapıyoruz. Zaten müşterilerimizin çoğu sabit müşteri olduğu için birçoğuna kargo ile gönderiyoruz. Özellikle İstanbul ve İzmir başta olmak üzere batı illerine bal gönderiyoruz. Müşterilerimiz bizden bizde onlardan oldukça memnunuz. Aynı zamanda Ağrı'da vatandaşlarımıza da bal satıyoruz. Geçen yıl Ağrı'da ilki düzenlenen Ağrı Bal Festivali'nde balımız 2'nci oldu. Bal aynı zamanda birçok hastalığa da iyi geliyor. Vatandaşlar genelde kışında balı tüketiyor. Petek balını daha çok satıyoruz” şeklinde konuştu.