Silahlı kavgada seyyar satıcı vuruldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen bir seyyar satıcı ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Büyük Ağrı Caddesi'nde akşam saatlerinde 2 kişi arasında silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında silahlardan çıkan kurşunlardan biri bölgede seyyar satıcılık yapan vatandaşın boynuna kurşun isabet etti. Ağır yaralanan seyyar satıcı olay yerine gelen ambulansla Doğubayazıt Doç Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı vatandaşın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay sonrası kaçan 2 şüphelinin yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.