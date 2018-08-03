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03 Ağustos 2018 10:15

Sokakta bulduğu yavru köpeği biberon ile besliyor

Ağrı’da sokakta bulduğu sahipsiz yavru köpeğe sahip çıkan kız çocuğu köpeği biberon ile besleyerek hayatta kalmasını sağlıyor.

Sokakta bulduğu yavru köpeği biberon ile besliyor

03 Ağustos 2018 10:15


Ağrı merkez Yüzüncü Yıl Mahallesi’nde sokakta bulduğu yavru köpeğe sahip çıkan ismi öğrenilemeyen kız çocuğu köpeği kendi elleri ile besliyor. Sokakta köpeği biberon ile besleyen kız çocuğu çevredeki vatandaşlara da duygu dolu anlar yaşattı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde küçük kız eline aldığı biberon ile yavru köpeğin ağzına koyarak doyurmaya çalışıyor. Uzun süre yavru köpeği besleyen duyarlı kız çocuğu adeta insanlık dersi veriyor. Görüntülenmek istemeyen kız çocuğu arkadaşı ile birlikte 2 yavru köpek beslediklerini söylüyor. Sosyal medyada da paylaşılan fotoğraf ve görüntüler kısa sürede büyük bir beğeni topladı.




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