Sözen’den sert tepki; “Daha ne kadar susacağız”

Daha ne kadar susacağız?

Bu olayın PKK terör örgütünün bölge halkına yönelik, Kürt halkına yönelik yaptığı ne ilk, ne de son saldırı olcağını anlatan Ziya Sözen, “PKK terör örgütü her gün hain, alçak saldırılarına yenilerini eklerken biz bölgede yaşayan Kürt kökenli, zaza kökenli vatandaşlar neden susuyoruz ? Neden sesimizi çıkarmıyoruz ? Neden sokaklara dökülüp tepkimizi göstermiyoruz ? Neden PKK terör örgütü haindir, alçaktır, kalleştir, şerefsizdir demiyoruz ? Tek suçları çalışıp evine, ailesine ekmek götürmek olan sivil, savunmasız on binlerce vatandaşımız PKK tarafından katledilirken o gün sesimizi çıkarmış olsaydık, o gün PKK’ya tepki göstermiş olsaydık, o gün PKK’ya lanet okusaydık, bugün bu yeni ölümler, yeni katliamlar, yeni haince ve alçakça saldırılar yapılmamış olacaktı. Biz Kürt kökenli vatandaşlar, biz Zaza kökenli vatandaşlar cesaretimizle, cesur ve dik duruşumuzla biliniyoruz. Böyle bilinmemize rağmen neden susuyoruz ? Kimden korkuyoruz ? Ey Kürt kardeşlerim, Ey Zaza kardeşlerim abilerim, ablalarım, bacılarım; PKK tarafından öldürülen bizler, hain kalleş ve alçakça katledilen bizler, ekmeği zorla elinden alınan bizler, arabası yakılan bizler, kendisine gelen hizmetleri engellenen bizler, zorla haraç alınan bizler, evleri yakılan yıkılan talan edilen bizler, kapılarında çukurlar, hendekler açılan bizler, Okulları yakılan, öğretmenleri katledilen bizler, Çocuklarının geleceği ellerinden alınan, cahil bırakılan bizler, sağlık ocakları yakılan, doktorları öldürülenler bizler, yollarına mayın döşenenler bizler, çocukları zorla dağa götürülenler bizler, direklere bağlanıp öldürülenler bizler, Özgür iradelerine ipotek konulanlar bizler, Bağını bahçesini tarlasınının sürülmesine izin verilmeyen bizler, onuru, şerefi, namusu ayaklar altına alınıp Çiğnenenler bizler. Soruyorum Kürt kardeşlerime, soruyorum zaza kardeşlerime bütün bu çilelere, bu işkencelere maruz bırakılmış bizler neden susuyoruz? neden sesimizi çıkarmıyoruz? neden tepkimizi göstermiyoruz? neden yeter artık” dedi.

“Gün birlik günüdür, gün beraberlik günüdür, gün kardeşlik günüdür, gün bu hainlere, bu Alçaklara ve bunlara destek verenlere karşı dik durma günüdür, sesini yükseltme günüdür” diyen Ziya Sözen, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Ben bu bağlamda bütün Kürt kardeşlerimi, bütün Zaza kardeşlerimi, bölgede yaşayan bütün vatandaşlarımızı PKK terör örgütüne, onlara destek verenlere, onların siyasi uzantılarına karşı seslerini yükseltmeye ve tepki göstermeye davet ediyorum. PKK terör örgütüyle sadece askerin, polisin ve Korucunun mücadele etmesini beklemek yanlıştır. Biz bölge halkı olarak elimizi taşın altına sokmazsak, PKK terör örgütü ile mücadele etmezsek, onlara karşı sesimizi yükseltmesek, onlara karşı dik duruş göstermezsek, daha çok uzun zaman PKK terör örgütü ile yaşamak, onların işkencelerine maruz kalmak zorunda kalacağız.”