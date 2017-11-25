STK’lar Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlık yapıyor

Siyaset kurumunun bir icra makamı olmadığını söyleyen Ak Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, "Biz icra makamı değiliz. Ancak icra makamlarını doğru yönlendirme konusunda üstümüze düşen bir vazife var. Göreve geldiğimizden bu yanadır şehrimizle alakalı bir çok sorunu yerinde tespit edip ilgili makamlara aktardık. 3 Aralık tarihinde yapılacak kongremize Sayın Cumhurbaşkanımızda katılım gösterecek. Sivil toplum örgütlerimizle birlikte Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde ağırlayıp, Ağrı’nın ihtiyaçlarını kendisine ilk ağızdan anlatacağız. Tüm halkımızı kongreye davet ediyorum." dedi.

Ağrı Sivil Toplum Platformu Başkanı Saim Alpaslan ise Ak Parti’nin 6.Olağan Kongresinin ilimiz ve ülkemiz siyaseti hayırlı olmasını dileyerek "Siyaset kurumunun üzerine çok iş düşüyor. Biz Ağrı Sivil Toplum Platformu olarak doğru siyaseti üreten, Ağrı ile alakalı çalışan her siyasi yapının yanında yürümeye hazırız. Ak Parti hükümetleri bu güne kadar çok iyi işler çıkardı. Cumhurbaşkanımıza sunulmak üzere bizlerde bir takım sorunları ileteceğiz. Çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah en kısa sürede kamuoyu ile bu çalışmalarımızı da paylaşacağız. Sizlere ve yönetim kurulu arkadaşlarınıza başarılar diliyoruz" dedi

Ziyaret karşılıklı fikir alışverişi ile son buldu.