STK’lar Patnos için bir araya geldi

Patnos’ta faaliyet gösteren STK başkanlarının katıldığı toplantıda Patnos’un mevcut durumu ve geleceğe yönelik yapılabilecek çalışmalar tartışıldı. Katılımın oldukça yoğun olduğu toplantı samimi ve sıcak bir havada gerçekleşti.

Yapılan toplantıda faaliyet gösteren STK’ların bir çatı altında toplanması ve tek ses olması adına, Patnos Birlik Platformu (PABİP) adıyla bundan sonra faaliyet gösterecek olan STK’ların çok büyük öneme sahip olduğu ifade edilen toplantıda, platform adına konuşan Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz, "Platformumuzu yeni kurduk. İnşallah birkaç gün sonra genel kurul yapıp başkanımızı, basın sözcümüzü ve yönetimimizi seçip en kısa sürede faaliyetlerimize başlayacağız." dedi.

Patnos’ta faaliyet gösteren STK’ların hepsinin bir birinden değerli ve önemli olduğunu, görüş ve önerilerinin kendileri için yol gösterici olduğunu söyleyen Yavuz, “Patnos’un sosyal, kültürel ve ekonomik meselelerini çözmek veya çözümüne katkıda bulunmak, bu amaçla oluşturulacak kurullarda yer almak, öncü olmak ve toplumun tüm kesimleri ile birlikte sorunların ortadan kaldırılması yönünde hareket birliğini sağlamak yazılı olmayan görevlerimiz içerisindedir” diye konuştu.

Yapılan toplantıya, Patnos Ziraat Odası Başkanı Hakan Hakverdi, Patnos Esnaf Odası Başkanı Süleyman Laçin, Patnos Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Çarboğa, Patnos Umut Kuşum Derneği Başkanı M.Davuthan Kılıç, Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz, Işığım Sen ol Derneği Başkanı İsmail Balat, Patnos Seher Vakti Derneği Başkanı Alparslan Özkaya, Patnos Kızılay şubesi Başkanı Mehmet Nasır Açık, Patnos İmam Hatipliler Derneği Başkanı İbrahim Gültek, Patnos Din Görevlileri Derneği Başkanı Muhsin İnan, Patnos Haykırış Derneği Başkanı Adnan Demir katıldı.