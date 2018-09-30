Tarihi saray, Grup Abdal şarkıları ile yankılandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden olan tarihi İshak Paşa Sarayı'nda Ahmed-i Hani 2'nci Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında sahne alan Grup Abdal şarkıları ile unutulmaz anlar yaşattı.

Doğubayazıt ilçesi İshak Paşa Sarayı'nda cumartesi günü sabah saatlerinde başlayan Ahmed-i Hani 2'nci Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nde gündüz gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerin ardından akşam saatlerinde sarayın ön avlusunda Grup Abdal sahne aldı. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği konserde Grup Abdal ekibi birbirinden güzel şarkıları yorumladı. 15'e yakın şarkı yorumlayan Grup Abdal zaman zaman duygu dolu anlar yaşattı. İzleyiciler tarafından sık sık alkışlanan Grup Abdal'ın programın sonuna doğru seslendirdiği şarkılara vatandaşlarda halay oynayarak eşlik etti. Uzun süre halay çeken vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı. Tarihi İshak Paşa Sarayı ise son zamanların en çok ziyaretçisini ağırlayarak tarihi bir ana şahitlik etti.