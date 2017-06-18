Tarihi Sarayda iftar heyecanı

Doğubayazıt İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan’ın talimatıyla gerçekleştirilen iftar programına Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Özdemir, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve yüzlerle vatandaş katıldı. Programda konuşan Kaymakam Akhan, İshak Paşa Sarayı’nın ülkenin en önemli kültürel değerlerinden biri olduğunu söyledi. İnegöl Belediyesi ile düzenledikleri iftara yaklaşık olarak 3 bin kişinin katıldığını ve vatandaşlarla birlikte iftar açmanın gururunu yaşadıklarını belirten Akhan, “Şu kısa zaman içerisinde birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek çalışmalara imza atarak kültürel ve tarihi değerlerimizi tekrar vatandaşlarımızla buluşturduk. İlçemiz artık herkesin gıpta ile baktığı bir şehir oldu” dedi.