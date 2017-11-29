Tarla buz pistine döndü

Türkiye’nin en soğuk illerinden biri olan Ağrı’da, vatandaşlar kışın tadını kayarak çıkarıyor. Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Taşlıçay köyünde tarladan geçen su akıntısı gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile birlikte tamamen dondu. Tarlanın yüzeyi buzla kaplanırken, vatandaşlar kızaklarla ve geleneksel yöntemlerle buzda kaymanın keyfini yaşıyor. Buz pistini andıran tarlada çocuklar gibi kayarak eğlenen vatandaşlar renkli görüntülere sahne oldu. Tehlikeye aldırmadan kaymanın tadını çıkaran vatandaşlar zaman zaman buzda kontrollerini kaybederek yere düştü. Tarlada buzun kalınlığı ise zaman zaman 15 santimetreyi buldu.

Köyde yaşayan vatandaşlardan Cihan Karakaya, köyde karın yok denecek kadar az olduğunu ve tarlada oluşan buz kütlesinin su akıntısından kaynaklandığını belirtti. Tarlanın buz pistini andırdığını söyleyen Karakaya, vatandaşların çoğu zaman çadır ve kızaklarla kaydıklarını ifade etti. Buzda kaymanın keyif verici olduğunu dile getiren Karakaya, "Burada kayıyoruz, buz pisti yaklaşık olarak 500 metreyi buluyor. Köyde bulunan gençlerle bir araya gelerek burada kayıyoruz. Ayrıca başka yerlerde de zaman zaman kayarak zaman geçirmeye çalışıyoruz. Bazen kar üzerinde de kayıyoruz, gerçekten çok güzel oluyor" dedi.