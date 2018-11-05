Taşlıay'da büyük proje, ilçe sıcak suya kavuşuyor

İlçe'de jeotermal su kaynağı projesinde Dilekyazı ve Kumluca köyleri güzergahında kurban kesilerek dualarla ilk sondaj vuruldu. Sondaj vurma çalışmasına Taşlıçay Kaymakamı Enver Özderin,Taşlıçay Belediye Başkanı İsmail Taşdemir,İlçe Müftü Vekili Abdullah Kılıç, kurum amirleri katıldı.

Yaklaşık 2 ay sürecek sondaj çalışmalarında beklenen su kaynağına daha erken ulaşılabileceğini göz önünde bulunduran uzmanlar, muhtemelen 70 derece civarında bir sıcaklığa sahip kaynağı yeryüzüne çıkarmayı amaçlıyor. Taşlıçay'da jeotermal su kaynağı bulunması halinde şehrin ısınması da ve seracılıkta da kullanılması hedefleniyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Taşlıçay Belediye Başkanı İsmail Taşdemir, ''2 defa farklı çalışma grubu ile birlikte yaklaşık 3 yıllık bir etüt çalışması neticesinde bulunduğumuz bu alanda sondaj çalışması kararı aldık. Mühendis arkadaşlarla yaptığımız çalışmalarda 600 metre derinlikte ortalama 70 derece sıcak suyun olduğu tespit edilmiştir. Jeotermal suyun Taşlıçay'ın ekonomik ve sosyal anlamda değiştireceğinin ve çok önemli bir proje ve kaynak olduğunu belirterek ilçemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.