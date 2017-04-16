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16 Nisan 2017 15:30

Taşlıçay Toplum Sağlığı referandum için seferber oldu

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesi Toplum Sağlığı Merkezi Evde Bakım Birimi ilçe ve köylerde toplamda 22 hasta ve yaşlı vatandaşların referandum için oy kullanması için seferber oldu.

Taşlıçay Toplum Sağlığı referandum için seferber oldu

16 Nisan 2017 15:30


Taşlıçay Toplum Sağlığı Merkezi Evde Bakım Birimi ilçe ve köylerde toplamda 22 hasta ve yaşlı vatandaşların referandum için oy kullanması için seferber oldu. İlçe merkezine bağlı çok sayıda köye giden ekipler sağlık durumu iyi olmayan, hasta ve yaşlı vatandaşların oy kullanması için hastaları evinden alıp oy kullanmaları için okullara götürdüler. Evde Bakım Birim ekipleri Yardımcılar köyünde gözleri görmeyen ve hasta olan yaşlı kadını okula götürüp oy kullanmasını sağladı. İlçeye bağlı bir diğer köy olan Aşağı Esen köyünde olan 83 yaşındaki yürümekte güçlük çeken yaşlı kadınını oy kullanması için evinden alıp okula götürdüler. Yukarı Düzmeydan Köyünde ekipler 90 yaşında yatalak olan yaşlı kadını kucaklarında taşıyarak okula götürdüler. Taşteker köyünde ise idrar yolları kapalı olan ayrıca prostat kanseri olan 94 yaşındaki yaşlı vatandaş ekiplerce okula götürülüp oy kullandırıldı.




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