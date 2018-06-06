Taşlıçay U17 gençleri şampiyon oldu

Bir yıl önce kurulan Taşlıçay Spor kulübü maddi imkansızlıklara rağmen Ağrı’yı temsil etmek üzere Siirt’te düzenlenecek olan U17 Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katılmayı başardı.

Taşlıçay Spor Kulübü yöneticilerinden Hüseyin Arslan, "Geleceğimiz olan gençlerimiz bizlere büyük umutlar vererek imkansızlıkları başardılar. Büyük bir başarı elde eden futbolcularımız, maçlarda tekmelik yerine kartonlar kullandılar. Deplasmanlarda yemek paramız olmadığı için, dürüm ayranla karınlarını doyurdular. Ama hiç yenilmediler, yenilmeyi göze almadılar ve Ağrı’da inanılmazı başararak imkansızlıklara, maddi sıkıntılara rağmen bu başarıyı elde ederek, şampiyon oldular. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan Kösedağ’da, "İlimizi temsil edecek Taşlıçayspor’a Siirt’te oynanacak U17 Türkiye Şampiyonası müsabakalarında başarılar diliyorum. Geçmiş yıllarda Ağrı Vefa Spor’da bir üst tura yükselmişti. İnşallah Taşlıçay Spor’da aynı başarıyı göstererek ilimizi en iyi derecede temsil edecektir. Şampiyonlukta mücadele edecek tüm sporculara, yönetime ve teknik heyete şimdiden başarılar dilerim" diye konuştu.