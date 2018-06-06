Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 09:30

Taşlıçay U17 gençleri şampiyon oldu

Ağrı amatör kümede Taşlıçay U17 gençleri şampiyon oldu.

Taşlıçay U17 gençleri şampiyon oldu

06 Haziran 2018 09:30


Bir yıl önce kurulan Taşlıçay Spor kulübü maddi imkansızlıklara rağmen Ağrı’yı temsil etmek üzere Siirt’te düzenlenecek olan U17 Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katılmayı başardı.


Taşlıçay Spor Kulübü yöneticilerinden Hüseyin Arslan, "Geleceğimiz olan gençlerimiz bizlere büyük umutlar vererek imkansızlıkları başardılar. Büyük bir başarı elde eden futbolcularımız, maçlarda tekmelik yerine kartonlar kullandılar. Deplasmanlarda yemek paramız olmadığı için, dürüm ayranla karınlarını doyurdular. Ama hiç yenilmediler, yenilmeyi göze almadılar ve Ağrı’da inanılmazı başararak imkansızlıklara, maddi sıkıntılara rağmen bu başarıyı elde ederek, şampiyon oldular. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.


Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan Kösedağ’da, "İlimizi temsil edecek Taşlıçayspor’a Siirt’te oynanacak U17 Türkiye Şampiyonası müsabakalarında başarılar diliyorum. Geçmiş yıllarda Ağrı Vefa Spor’da bir üst tura yükselmişti. İnşallah Taşlıçay Spor’da aynı başarıyı göstererek ilimizi en iyi derecede temsil edecektir. Şampiyonlukta mücadele edecek tüm sporculara, yönetime ve teknik heyete şimdiden başarılar dilerim" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
23
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç