Taşlıçay’da Okul Öncesi Eğitim Güvenliği Toplantısı

Atatürk Kültür Merkezi Salonunda İlçe Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında , İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bilal Uyanık , İlçe Emniyet Amir V. Fatih Karabulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaya, eğitim öğretim yılı için ilçede bulunan okulların çevre güvenliği ve öğrencilerin okul ile ilgili diğer sorunları ile ilgili muhtarlara gerekli bilgiler verildi.

Toplantı sonunda Köy muhtarlarının ve okul müdürlerinin sorularını cevaplandıran Kaymakam Özderin , okulların gerekli ihtiyaçlarını not alarak , bu eğitim öğretim yılı için , tüm öğrenci öğretmen ve velilerin üzerilerine düşen görevleri yerine getirmeleri gerektiğini belirterek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.