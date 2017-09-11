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11 Eylül 2017 08:53

Taşlıçay’da Okul Öncesi Eğitim Güvenliği Toplantısı

Taşlıçay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017-2018 yılı için okulların güvenliği ile ilgili olarak ilçe merkezi muhtarları ve köy muhtarları ile toplantı yapıldı.

Taşlıçay’da Okul Öncesi Eğitim Güvenliği Toplantısı

11 Eylül 2017 08:53


Atatürk Kültür Merkezi Salonunda İlçe Kaymakamı Enver Özderin başkanlığında , İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bilal Uyanık , İlçe Emniyet Amir V. Fatih Karabulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaya, eğitim öğretim yılı için ilçede bulunan  okulların çevre güvenliği ve öğrencilerin okul ile ilgili diğer sorunları ile ilgili muhtarlara gerekli bilgiler verildi.


Toplantı sonunda  Köy muhtarlarının ve okul müdürlerinin sorularını cevaplandıran Kaymakam Özderin , okulların gerekli ihtiyaçlarını not alarak , bu eğitim öğretim yılı için , tüm öğrenci öğretmen ve velilerin üzerilerine düşen görevleri yerine getirmeleri gerektiğini belirterek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.




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