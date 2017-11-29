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29 Kasım 2017 13:58

Tendürek Dağı’nda terör operasyonu

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı kırsalında başlatılan terör operasyonunda, teröristlerin inleri atak taarruz helikopterleri ve fırtına obüsleriyle bombardımana tutuldu.

Tendürek Dağı’nda terör operasyonu

29 Kasım 2017 13:58


Ağrı İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve Komando Timlerinin katılımıyla ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Tendürek Dağı’nda yoğun kar örtüsüyle kaplı arazide operasyon başlatıldı. Operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarının barınabileceği sığınak ve mağaralar atak taarruz helikopterleri ve fırtına obüsleriyle bombardımana tutuldu.


Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyonun kış mevsimi süresince Ağrı ve Tendürek Dağları başta olmak üzere tüm sorumluluk bölgesinde aralıksız süreceği belirtildi.




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