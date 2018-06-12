Tenekeci muhtarlarla iftar açtı

Tenekeci, seçim çalışmaları kapsamında köy ziyaretlerini tamamladıktan sonra Eleşkirt ilçesine bağlı 55 köy ve 20 mahalle muhtarına iftar verdi.

Eleşkirt’te özel bir restoranda verilen iftar programında konuşan Tenekeci 24 Haziran seçimlerinin önemine değinerek herkesin elini vicdanına koyarak hareket etmesini, bu güne kadar Ak Parti hükümetleri döneminde yapılan hizmetleri unutmayarak hizmete destek vermeleri gerektiğine olan inancını dile getirdi.

İftar programına Ak Parti Ağrı milletvekili adayı Erhan Tenekeci, Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı , Tahir Belde Başkanı Cemal Seferoğulları,Yücekapı Belde başkanı İlhami Zeyrek,Muhtarlar dernek başkanı Naci Sarı, köy ve mahalle muhtarları katılım gösterdi.