Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Ağrı
  •  » Terör Örgütünün Öldürdüğü Imamın Türkü Söylerken Görüntüleri Ortaya Çıktı
24 Kasım 2017 12:29

Terör örgütünün öldürdüğü imamın türkü söylerken görüntüleri ortaya çıktı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde öldürülen imamın sosyal medyada türkü söylediği son görüntüleri yürek burktu.

Terör örgütünün öldürdüğü imamın türkü söylerken görüntüleri ortaya çıktı

24 Kasım 2017 12:29


Doğubayazıt ilçesinde kafasından vurulmuş olarak yol kenarında cesedi bulunan köy imamının, sosyal medya hesabından ilçede türkü eşliğinde bir video paylaştığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından Doğubayazıt’ta 28 Temmuz’da bir video paylaşan Bozdağ, türküye eşlik ederek Ağrı Dağı’nı cep telefonu ile çekiyor. Kafasından vurularak öldürülen Çorumlu imam Ramazan Bozdağ paylaştığı başka bir iletide, "yıldızlara bakınca gözlerin aklıma gelir ey sevgili yar uzak diyarlarda bile olsan seni seven bu gönül senden ayrı kalır mı yar" yazdı.


Bozdağ’a ait başka bir mesajda ise, "Seninle kurduğum mutluluğun hayallerini attım artık kalbimden mutlu ol sevgili sen de kurduğun mutluluğun hayallerini benden daha çok seven kim varsa onla yasarsın sevgili" ifadelerine yer verdiği ortaya çıktı.


Alınan bilgiye göre, Doğubayazıt’a bağlı Uzunyazı köyü yakınlarında yol kenarında, hareketsiz halde yatan bir kişiyi gören vatandaşların durumu jandarmaya ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen ilçe jandarma komutanlığı ekipleri ile cumhuriyet savcısı incelemelerde bulundu. İncelemeler sonunda cesedin Uzunyazı köyünde imamlık yapan Ramazan Bozdağ’a ait olduğu belirlendi. Ramazan Bozdağ’ın 2 gün önce memleketi Çorum’dan, Uzunyazı köyüne geldiği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
-1
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    -1°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    1°C
  • Pazartesi
    Sisli
    1°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç