Doğubayazıt ilçesinde kafasından vurulmuş olarak yol kenarında cesedi bulunan köy imamının, sosyal medya hesabından ilçede türkü eşliğinde bir video paylaştığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından Doğubayazıt’ta 28 Temmuz’da bir video paylaşan Bozdağ, türküye eşlik ederek Ağrı Dağı’nı cep telefonu ile çekiyor. Kafasından vurularak öldürülen Çorumlu imam Ramazan Bozdağ paylaştığı başka bir iletide, "yıldızlara bakınca gözlerin aklıma gelir ey sevgili yar uzak diyarlarda bile olsan seni seven bu gönül senden ayrı kalır mı yar" yazdı.

Bozdağ’a ait başka bir mesajda ise, "Seninle kurduğum mutluluğun hayallerini attım artık kalbimden mutlu ol sevgili sen de kurduğun mutluluğun hayallerini benden daha çok seven kim varsa onla yasarsın sevgili" ifadelerine yer verdiği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Doğubayazıt’a bağlı Uzunyazı köyü yakınlarında yol kenarında, hareketsiz halde yatan bir kişiyi gören vatandaşların durumu jandarmaya ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen ilçe jandarma komutanlığı ekipleri ile cumhuriyet savcısı incelemelerde bulundu. İncelemeler sonunda cesedin Uzunyazı köyünde imamlık yapan Ramazan Bozdağ’a ait olduğu belirlendi. Ramazan Bozdağ’ın 2 gün önce memleketi Çorum’dan, Uzunyazı köyüne geldiği öğrenildi.