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31 Aralık 2016 14:12

TIR şoförleri araçlarda mahsur kaldı

TIR şoförleri araçlarda mahsur kaldı

31 Aralık 2016 14:12

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak sınır kapısını kullanmak için bekleyen ve şehirden uzak olan çok sayıda tır şoförü, aşırı soğukların yanı sıra kurt korkusundan dolayı araçlarında mahsur kaldı.
İran’dan Türkiye’ye giriş yapan ve Türkiye’den de İran’a gitmek için bekleyen tır şoförleri, donma tehlikesi geçiriyor. Daha önce gidiş gelişler için Doğubayazıt-Iğdır karayolu üzerinden bulunan ve kullanılan tır parkının devre dışı kalması ve tır şoförlerinin başka bir tır parkına gönderilmesi, şoförlerin tepkisine neden oldu. Şehrin 3 kilometre dışında bulunan parkta; lokanta, kafeterya, market, lavabo ve otelin bulunmamasına tepki gösteren tır şoförleri, havaların aşırı soğuk olmasının yanı sıra ve kurt korkusu nedeniyle tırlarından çıkamadıklarını belirttiler. Hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü bölgede içme suyu bulamayan tır şoförleri, yaktıkları ateş sayesinde karı eritip içtiklerini ifade ederek, “Açlığımızı gidermek içiz daha önce çarşıdan getirdiğimiz bayat ekmek ve donmuş domatesleri karın üzerinde kurduğumuz sofrada yiyoruz” dediler.
Kimisinin 15, kimisinin 9 gündür beklediğini belirten Mehmet Kalkan adlı tır şoförü, “Ben 5 gündür buradayım. Ekmek yok, su yok, lavabo yok. Buradan yemek almak için çarşıya her gidiş gelişimizde taksiye 40 TL veriyoruz. Bunun yanında gece saatlerinde buraları kurtlarla doluyor. Onların korkusundan sabaha kadar araçlarımızda mahsur kalıyoruz” ifadelerini kullandı.



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