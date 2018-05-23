Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 18:32

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı”nın açılışına katıldı.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

23 Mayıs 2018 18:32


Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi salonunda gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan’ın yanı sıra, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. “Üreten bir toplum olma bilincini çocuklarımıza aşılamalıyız” diyen Turan, Fuarda emeği geçen herkesi kutlayarak, öğrencilerin ileriki hayatlarında başarılı olmalarını diledi. Konuşmadan sonra Turan ve beraberindeki heyet açılış kurdelesini keserek, 4006 Bilim Fuarın da sergilenen projeleri inceledi. Öğrencilerin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alan Turan, öğrencilerle bir süre sohbet etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç