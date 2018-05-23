Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi salonunda gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan’ın yanı sıra, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. “Üreten bir toplum olma bilincini çocuklarımıza aşılamalıyız” diyen Turan, Fuarda emeği geçen herkesi kutlayarak, öğrencilerin ileriki hayatlarında başarılı olmalarını diledi. Konuşmadan sonra Turan ve beraberindeki heyet açılış kurdelesini keserek, 4006 Bilim Fuarın da sergilenen projeleri inceledi. Öğrencilerin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alan Turan, öğrencilerle bir süre sohbet etti.