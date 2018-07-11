9 Avrupa Ülkesi ortaklı “We Both Play And Sing” isimli “eTwinning” projesinin kurucu ortaklarından Tutak Atabindi İlkokulu Müdür Yetkili Sınıf Öğretmeni Ecem Şener Tad yaptığı çalışmayla Türkiye Ulusal Destek Servisi tarafından ‘Ulusal Kalite Etiketi’ almaya hak kazandı. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Tutak Atabindi İlkokulu Müdür Yetkili Sınıf Öğretmeni Ecem Şener Tad’ıyı makamında kabul etti. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, başarısından dolayı sınıf öğretmeni Ecem Şener Tad’ıyı tebrik ederek, bir süre sohbet etti. 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde “eTwinning” projesini değerlendiren Turan, "İlimiz de e-Konferans yöntemi ile 8 ilçemizde eş zamanlı olarak ortaöğretim, ortaokul, ilkokul ve okul öncesi kademelerinde çalışan toplam 400 öğretmene eTwinning Portal Tanıtımı, üye olma, proje yazma ve var olan bir projeye ortak olma, proje yürütme ve Web 2.0 araçlarının tanıtım eğitimi verilmiştir. Okullar genelinde öğretmenler ve öğrenciler tarafından web 2.0 araçlarının aktif kullanımıyla gerçekleştirilen projede bin 500 öğrenciye ulaşılmıştır. Projenin çıktılarından biri olarak e Dergi oluşturmuş ve müdürlüğümüz ana sayfasında paylaşılmıştır”dedi.

Turan, konuşmasının ardından Ulusal Kalite Etiketi almaya hak kazanan sınıf öğretmeni Ecem Şener Tad’ıya ödülünü verdi.