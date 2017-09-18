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18 Eylül 2017 15:17

Türkiye Şampiyonu Mehmet Ali’nin tek hedefi dünya şampiyonluğu

Ağrılı bedensel engelli milli sporculardan Muhammed Ali Bulgay Türkiye şampiyonu oldu,, Ömer Çeçen ise 2’nci oldu.

Türkiye Şampiyonu Mehmet Ali’nin tek hedefi dünya şampiyonluğu

18 Eylül 2017 15:17


İstanbul’da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası ve Milli Takım Dünya Şampiyonası seçmelerine katılan, Ağrılı bedensel engelli milli sporcular Muhammet Ali Bulgay Türkiye şampiyonu oldu, Ömer Çeçen ise Türkiye 2’ncisi oldu. Muhammet Ali Bulgay ve Ömer Çeçen Ülkemizi ve dünya şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.


Milli Sporcuları havalimanında karşılamaya giden Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, ’’Sporcularımızın başarıları tüm engelli gençlerimize örnek olsun. Disiplinli ve azimli çalışmalar sonucunda engelimizin bize engel olmadığını bir kez daha gözler önüne serdiler. Başarılı olan milli sporcularımızı ve antrenörleri Çetin Demir’i tebrik ediyorum. İnşallah dünya şampiyonasında da ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Engelli sporcularımıza imkân verildiği takdirde neleri yapabileceklerini sporcularımız Muhammet Ali Bulgay ve Ömer Çeçen göstermiştir. Tüm engelli çocuklarımızı herhangi bir branşta spor yapmaya davet diyorum’’ dedi.


İl Müdürü Alp, başarılı sporculara ve antrenörlerine çiçek takdim ederken, milli sporcu Muhammet Ali Bulgay, maddi ve manevi desteklerinden dolayı şampiyonluk kupasını İl Müdürü Aziz Sinan Alp’e hediye etti.




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