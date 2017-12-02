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02 Aralık 2017 15:22

Türkiye’nin en soğuk kentinde şaşırtan görüntüler

Türkiye’nin en soğuk kentlerinden biri olan ve her yıl eksi 40 derecenin üstünde soğuklar yaşayan Ağrı’da bu sene kar yağmayınca vatandaşlar Aralık ayında pikniğe çıktı.

Türkiye’nin en soğuk kentinde şaşırtan görüntüler

02 Aralık 2017 15:22


Türkiye’nin doğusunda kar etkili olurken, soğuk havaları ile meşhur Ağrı’da son yılların en sıcak kış mevsimi yaşanıyor. Hava sıcaklığının gündüz saatlerinde 10 dereceyi bulduğu kent merkezinde vatandaşlar kendilerini sokaklara ve piknik alanlarına attı. Aralık ayında ilk defa piknik alanları bu kadar dolarken, vatandaşlar pastırma sıcaklarının tadını çıkardı. Kahvehanelerde vatandaşlar dışarıda çay içerken, hayvanlar ise sokaklarda güneşlendi. Çocuklar park alanlarında doyasıya eğlenirken, cadde ve sokaklar insanlarla doldu taştı.


Geçtiğimiz yıl 1 Kasım’da Ağrı’ya kar yağdığını ve eksi 45 derecelik soğukların yaşandığını belirten Mehmet Emin Demirtaş adlı vatandaş, aralık ayında böyle bir havanın kendileri için sürpriz olduğunu söyledi. Havaların çok iyi olduğunu ve parkta piknik yaptıklarını anlatan Demirtaş, Hayatında Aralık ayında ilk defa mangal yaktıklarını ifade etti. Böylesi güzel bir havanın kendileri için sürpriz olduklarını vurguladı. Demirtaş, "Geçen sene bu zamanlara bir buçuk metre kar vardı. Bu sene çok şükür hava güzel bu mevsimde piknik yapıyoruz. Geçen yıl bu alanlarda her yerde kar varken şimdi biz mangal yakıp piknik yapıyoruz. Aralık ayında doğuda piknik yapmak zor bir şey. Çevre illerin tamamında kar varken, buralarda hava çok sıcak. Çok sayıda vatandaş pikniğe gelmiş. Havanın böyle güzel olması bizim için mükemmel bir şey" şeklinde konuştu.




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