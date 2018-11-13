Tutak' ta trafik kazası: 2 yaralı

AĞRI (İHA) – Ağrı'nın Tutak ilçesinde hatalı sollama sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tutak karayolunun Batmış köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hatalı sollama sonucunda sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Tutak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.