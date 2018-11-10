Tutak'ta 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliği

yıl dönümünde Ağrı'nın Tutak İlçesinde törenle anıldı.

Törene, Tutak Kaymakamı ve Belediye Başkan V.Erkan İsa Erat, kurum amirleri, öğretmen, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, saat: 09.05'te çalınan siren eşliğinde saygı duruşu ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat'ın 15 Temmuz Şehitler meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla ilk program burada sona erdi.

Etkinlik, Öğretmen Evi Konferans salonunda, 14 Nisan Ortaokulunun hazırladığı programla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrencilerinin okuduğu şiirler, Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve video sunumlarının ardından program sona erdi.