Tutak'ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

15 Temmuz Şehitleri Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde yapılan törene Tutak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan İsa Erat,İlçe Jandarma Komutanı Alican Şenay, İlçe Emniyet Amiri Recep Altan,Tutak Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Varol Duru, Kurum Amirleri, Vatandaşlar ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri katıldı.

Tören; 15 Temmuz Şehitler meydanında bulunan Atatürk anıtına Çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törende günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma Dernek Başkanı Varol Duru yaptı.

Törenden sonra Tutak Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ne geçen protokol üyeleri ile gaziler ve şehit yakınları çay içip sohbet ettiler.Kıbrıs gazisi Kerem Diril savaşta yaşadığı bir anısını anlattı.Ardından Şehit ve Gazi yakınlarına sunulan hediye ve ikramların ardından tören son buldu.