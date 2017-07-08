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08 Temmuz 2017 11:22

Tutak’ta asfalt çalışmaları devam ediyor

Ağrı’nın Tutak ilçesi ‘Her Şey Tutak için’ sloganıyla asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Tutak’ta asfalt çalışmaları devam ediyor

08 Temmuz 2017 11:22


Tutak Kaymakamı ve ilçe Belediye Başkanvekili Erkan İsa Erat’ın talimatları doğrultunda ‘Her şey Tutak için sloganıyla’ başlatılan, ilçe merkezindeki Asfalt çalışmaları sürüyor. Yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan Kaymakam Erat, “Tutak halkının daha temiz ve yaşanabilir bir ilçede yaşam sürmeleri için yapmakta olduğumuz hizmetler devam edecektir" dedi.


Tutak Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesi teknik ekiplerince de takibi yapılan asfalt çalışması Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesine kadar devam edileceği bildirildi.




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