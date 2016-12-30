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30 Aralık 2016 13:43

Tutak’ta emekliye ayrılacak koruculara veda yemeği

Tutak’ta emekliye ayrılacak koruculara veda yemeği

30 Aralık 2016 13:43

AĞRI (İHA) – Ağrı’nın Tutak İlçe Jandarma Komutanlığında görevli olup yeni yasa ile emekliye ayrılacak korucular için veda yemeği verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen veda yemeğine İlçe Kaymakamı Erkan İsa Erat, eşi Münevver Miç Erat, savcılar Sevgi Sarı ve Hüseyin General, hakimler Hatice Gökbel ve Ahmet Harun Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Tayfun Çelikler, eşi Dilek Çelikler, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Korayhan Yavuz ile korucular katıldı. Burada bir konuşma yapan Kaymakam Erat, “Emekli korucularımıza bugüne kadar vermiş oldukları ve bundan sonraki yaşantılarında da verecekleri hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.
Yemeğin ardından emekliye ayrılacak koruculara İlçe Kaymakamı Erat tarafından başarı belgesi verildi.



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