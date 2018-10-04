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Tutak'ta Halk Günü toplantısı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde Kaymakam Erkan İsa Erat, başkanlığında Halk Günü toplantısı yapıldı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde Kaymakam Erkan İsa Erat, başkanlığında Halk Günü toplantısı yapıldı.


Vatandaşların sorunlarıyla tek tek ilgilenerek talepler noktasında çözüm için ilgili kurum müdürlerine talimat veren Kaymakam Erat, "Bizler devletimizin şefkatli yüzünü vatandaşlarımıza göstermeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sorunlarıyla onları yalnız bırakmayacağız, sorunları paylaşarak birlikte çözüme kavuşturacağız" dedi.

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