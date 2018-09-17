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Tutak'ta ilk ders zili çaldı

Tutak’ta 2018-2019 eğitim öğretim yılı 9 bin 50 öğrenci ve 455 öğretmenin ders başı yapmasıyla başladı.

Tutak'ta 2018-2019 eğitim öğretim yılı 9 bin 50 öğrenci ve 455 öğretmenin ders başı yapmasıyla başladı.


Eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle Tutak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Erkan İsa Erat, 2018-2019 Akyele Köyü İlkokuluna ziyarette bulundu. Sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet eden Erkan İsa Erat, Akyele köyü İlkokulunda Eğitim gören 64 öğrenciye okul öncesi eğitim seti, okulun temizliğinde kullanılmak üzere 15 kutu temizlik seti hediye etti.


Erat, öğrencilere ve öğretmenlere başarı dileklerinde bulundu.

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