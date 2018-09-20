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Tutak'ta İlköğretim Haftası kutlandı

Ağrı’nın Tutak ilçesinde İlköğretim Haftası, düzenlenen törenle kutlandı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde İlköğretim Haftası, düzenlenen törenle kutlandı.


15 Temmuz Şehitler Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlama programına Sultan Melikşah İlköğretim Okulu bahçesinde devam edildi. Törene Tutak Kaymakamı ve Belediye Başkan V.Erkan İsa Erat ,İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Karaoğlan İlçe Jandarma Komutanı Alican Şenay, İlçe Emniyet Amiri Recep Altan, okul müdürleri ve veliler katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okuyup, halk oyunları gösterileri sundu. 4.sınıf öğrencilerinin 1.sınıf öğrencilerine çiçek sunmasının ardından tören son buldu.

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