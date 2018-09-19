Tutak'ta Okul Güvenliği toplantısı düzenlendi

Ağrı'nın Tutak İlçesi'nde 2018-2019 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi amacıyla İlçe Kaymakamı Erkan İsa Erat başkanlığında Tutak Öğretmenevi Toplantı ve Konferans Salonunda ‘Okul Güvenliği' konulu toplantı düzenlendi.

Toplantıya Tutak Kaymakamı ve Belediye Başkan V.Erkan İsa Erat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alican Şenay, İlçe Emniyet Amiri Recep Altan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Karaoğlan, okul müdürleri, okul Aile Birliği Başkanları katıldı.

Toplantıda, öğrenci ve velilerinin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim yılı geçirmelerini sağlamak amacıyla okulların yakın çevresinde ve okul güzergahlarında alınacak tedbirler ile öğrencilerin her türlü kötü alışkanlıklardan korunması, onların ruh ve beden sağlığı yerinde bireyler olarak yetiştirebilmesi için gereken uygulamalar üzerinde duruldu.

Toplantıda, okulların eksik olan güvenlik kameralarının tamamlanması ve okul çevresinde uyarıcı ve uyuşturucu maddelerin kullanımının önüne geçilmesiyle ilgili önemli kararlar alındı. Erat burada yaptığı konuşmada "Kıymetli mesai arkadaşlarım öncelikle hoş geldiniz sefalar getirdiniz ilk öğretim sezonunun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.Bugünkü toplantımızın amacı malumunuz olduğu üzere güvenlik. Şu anda bazı köylerde de güvenlik noktasında, özellikle okul servis noktasında sıkıntılar var Damlakaya, Karahan, Bozkaş hattı çözüldü. Bundan sonra da okullarda güvenlik noktasında hiçbir şekilde sıkıntı istemiyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Sizlerin saçına zarar gelmeyecek ölçüde elimizden geleni yapacağız. Burada eğer bir güç varsa o da devlettir. Devletin üzerinde de hiçbir güç yoktur. Spor kompleksini size ve öğrencilere veriyoruz. Öğrencilerin velilerinede Bayraktepe Millet Kıraathanesi yapıyoruz. Bu hususta orayı da halk eğitim üzerinden kullanmak istiyoruz. Öncelikle bayan arkadaşlarımız olmak üzere erkek öğretmenlerimiz ne zaman kendi aralarında program yapacaksanız Bayraktepe sizindir. Oradaki kafeteryada ister doğum gününüzü kutlayın, Ne istiyorsanız buralar sizin hizmetinizdedir. Bayraktepe tesisine gelince orası Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine millet Kıraathanesi ve Parkı olarak yapılacaktır.Ben sizlerden öğretim boyutunu istiyorum.Dinimizi, Peygamberimizi öğretelim, kutsal kitabımız Kur'anı öğretelim. Atatürk'ümüzü öğretelim. Devletimizin kurucusunu, tarihimizi ,İstanbul'un fethini iyi öğretelim. Osmanlı'yı iyi öğretelim, bu ülkenin Cumhurbaşkanını iyi bilsinler tarihini iyi bilsinler kendilerini bilsinler yoksa 7 yaşındaki çocuk polisi ,askeri değil de ben hep PKK'yı seviyorum der. Buradaki çocuklar ‘'Kaymakam amca sizin Parkı kırıyorlar'' diyorlar. Çocuklar sizin diyorum ama bize öyle söylemediler diyor bize dediler ki buralar devletin istediğiniz gibi kullanın hor kullanabilirsiniz. Lütfen öğretim kısmını ihmal etmeyelim, elimizdeki imkanlar elverdiğince biz sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Son olarak bir konuya daha değinmek istiyorum .Burada gelin lütfen birbirimize destek olalım, köstek olmayalım. Birbirimizin ayağını kaydırmaya değil,birbirimize güç vermeye geldik güvenlik noktasında sizin yollarınız gibi benimde lojmanımın etrafındaki yollar Hükümet Konağı'nın çevresindeki bariyerler de çok eleştiriliyor. Bu can bir tane geçmişte gördük bunu kaymakamımızın en yakın da çalışan Yazı İşleri Müdürü odasına bomba koyup patlattılar. Bilmiyorum videolarını hiç izlediniz mi ?Çocuğunun videolarını çocuk babasız kaldı, eşi de kocasız kaldı. Güvenlikte taviz vermeyeceğiz. Bu sizin için de geçerli ,bizim için de geçerli hepinize başarılar diliyorum hepinizi saygıyla selamlıyorum tekrardan eğitim öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun.'' şeklinde konuştu.