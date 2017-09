Tutak’ta, Okul ve Çevre Güvenliği toplantısı yapıldı

Erkan İsa Erat’ın Başkanlığında“Okul ve Çevre Güvenliği” toplantısı yapıldı.

Toplantıya Tutak Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan V. Erkan İsa Erat, İlçe Emniyet Amiri Yaşar Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Alican Şenay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan, İlçe Müftü V. Murat Durdu, Okul İdarecileri, Kurum Müdürleri, Muhtarlar, STK Temsilcileri, Okul Aile Birlikleri ve öğrenci velileri katıldı.

2017-2018 Yılı Eğitim ve Öğretim faaliyetlerinin en güvenli şekilde devam ettirilmesi için alınması gereken tedbirlerin ele alındığı toplantıda konuşan Erat "İlçe Merkez ve Köylerimizde, 2017 - 2018 Eğitim-Öğretim sezonuna iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Yaz tatili süresince eğitim kurumlarının eksikliklerinin tamamlanmasına yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından okullarımızda gerekli bakım ve onarımlar yapılmıştır.Eğitim, Öğretim sezonunun başlamasıyla birlikte bizlere düşen görev çocuklarımızın, gençlerimizin ve öğrencilerimizin en güvenilir, en sağlıklı ortamlarda kaliteli bir eğitim almalarını sağlamaktır. Eğitim ve Öğretim, her şeyden önce vicdani bir sorumluluk, vatan, millet ve devlet meselesidir. Çünkü eğitim dediğiniz zaman aslında her şeyden bahsetmiş olursunuz. Eğitim ile ilgilendiğiniz zaman aslında her şey ile ilgilenmiş olursunuz. Zira yaşama ve insana dair her şeyin temelinde eğitim bulunmaktadır” diye konuştu.