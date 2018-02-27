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27 Şubat 2018 18:09

Tutak’ta Okuma-Yazma Seferberliği Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuma yazma bilmeyen kalmasın" seferberliği kapsamında Ağrı’nın Tutak ilçesinde "okuma-yazma seferberliği" toplantısı düzenlendi.

Tutak’ta Okuma-Yazma Seferberliği Toplantısı

27 Şubat 2018 18:09


İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan İsa Erat başkanlığında ilgili kurum amirlerinin katılımıyla Tutak Kaymakamlık Makamında gerçekleşen toplantıda, başlatılan seferberlik ile ilgili konular ve yol haritası masaya yatırıldı. Toplantıda, ayrıca konu ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalar ve çalışmaların son durumu ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantı neticesinde ilçe genelinde okuma - yazma bilmeyen kimsenin kalmaması için çalışmaların titizlikle sürdürülmesi kararı alındı.




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