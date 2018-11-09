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Tutak'ta Şehidin anısına çeşme yapıldı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde sözleşmeli er olarak görev yaparken 09 Ağustos 2018 tarihinde üs bölgesine PKK’lı teröristlerce sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç’ün anısına Tutak ilçe merkezine bağlı Akyele köyü mezarlığının girişine Ağrı Valiliğinin desteği ile çeşme yapıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sözleşmeli er olarak görev yaparken 09 Ağustos 2018 tarihinde üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç'ün anısına Tutak ilçe merkezine bağlı Akyele köyü mezarlığının girişine Ağrı Valiliğinin desteği ile çeşme yapıldı.


Tutak Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ağrı Valiliğimiz tarafından, şehit düşen Sözleşmeli Er Ömer Güç'ün anısına köy mezarlığında çeşme yaptırıldı. Çeşmenin yapımında desteklerini esirgemeyen Valimiz Süleyman Elban'a teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz." denildi.

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