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15 Nisan 2017 14:15

Tutak’ta sel

Ağrı’nın Tutak İlçesine bağlı Oğlaksuyu Köyünde akşam saatlerinde yoğun sağanak yağış ve karların erimesi nedeniyle köy içinden geçen Derenin taşması sonucu sele maruz kaldı.

Tutak’ta sel

15 Nisan 2017 14:15


Tutak Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan Vekili Erkan İsa Erat, sele maruz kalan Oğlaksuyu köyüne giderek yerinde incelemelerde bulundu. Vatandaşların can ve mal kayıplarının olup olmadığı hakkında köy muhtarı ve vatandaşlardan bilgi aldı.


Köylülerden can ve mal kaybının olmadığı bilgisini alan Erat Sel felaketine maruz kalan Vatandaşlara köyün durumu hakkında gerekli yerlere bilgilerin verildiğini bir daha bu tür afetlerin gerçekleşmemesi için gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi.


AFAD ekipleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hasar tespiti yapılacağının bilgisini veren Erat, köylü vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Erat, köyden ayrıldıktan sonra ilçe merkezinde olası taşkın riskine karşı Murat Nehri kenarında incelemelerde bulundu.




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