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01 Temmuz 2017 16:34

Tutak’ta yol ve kaldırım çalışmaları başladı

Tutak İlçe Merkezindeki kazı çalışmalarının ardından yol ve kaldırım çalışmaları başlatıldı.

Tutak’ta yol ve kaldırım çalışmaları başladı

01 Temmuz 2017 16:34


Tutak Belediyesine bağlı ekipler İlçe merkezi ve mahallelerde kaldırım, yol açma ve genişletme çalışmalarına hız vererek hizmet atağını sürdürüyor. Tutak Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesince ilk etapta köprüden başlayıp, Cumhuriyet Caddesi İstikametinden devam ederek, Merkez Sağlık Ocağına kadar olan kısmı, belli aralıklarla asfalt yapılacak. Yenilenen yollar ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlara rahat nefes aldırırken, Tutak’ın gelişimine de katkı sağlayacağı belirtildi.


Tutak İlçesini daha modern ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmeye çalıştıklarını ifade eden Tutak Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan V. Erkan İsa Erat, Tutak ilçesinin daha modern ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmeyi amaçlayarak, çalışmaların titizlikle devam edeceğini ifade etti.




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