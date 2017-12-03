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03 Aralık 2017 22:35

Tutmak’ta 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı

AĞRI (İHA) – Ağrı’da düzenlenen AK Parti 6.

Tutmak’ta 2 ayrı kazada 4 kişi yaralandı

03 Aralık 2017 22:35

Olağan İl Kongresine katılmak için yola çıkanları taşıyan bir minibüs şarampole yuvarlandı. Yine aynı bölgede kongreye katılmak için yola çıkan başka bir araç da kaza yaptı. İki kaza sonucu 4 kişi yaralandı.


Kaza, Tutak-Hamur karayolunun Dereköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağrı’da düzenlenen AK Parti 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere Patnos ilçesinden yola çıkan AK Partilileri taşıyan minibüs, araç sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, minibüste bulunan Ekrem Koçak (55), Mehmet Duna (55) ve Harun Erkan (50) yaralandı. Aynı mevkide kongreye katılmak için Patnos’tan hareket eden bir başka aracın da kaza yapması sonucu Mehmet Yıldız (57) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ağrı ve Hamur Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kongrede kürsüde konuşmasını yaparken kazalardan haberdar olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralılara "Geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim şifalar versin inşallah, beterinden korusun" diyerek kaza bilgisini salonda bulunan partililer ile paylaştı.




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