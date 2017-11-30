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30 Kasım 2017 14:30

Tutmak"ta Öğrenci servisleri denetlendi

Ağrı Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliği ile Birlikte Taşımalı Eğitim servis araç ve şoför denetimleri yapıldı.

Tutmak

30 Kasım 2017 14:30


Tutak İlçe merkezine bağlı Esmer Köyü ve Karayazı Köy yolu üzerinde gerçekleştirilen denetimlere İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Aslan , Şube Müdürleri Sinan Öztaş ve Erkan Tunç ile İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri katıldı.


Yapılan denetimde Esmer ve Karayazı köy güzergahından ilçe merkezindeki ortaokul ve liselere Öğrenci taşıyan servis araçları kontrol edildi. Denetimlerde, araçların başta Karayolları Trafik Kanunu olmak üzere karayolları trafik yönetmeliği ve okul servis araçları hizmet yönetmeliği hükümlerine tam olarak uyup uyumadıkları kontrol edildi. Araçlarda bulunması gereken levha, yangın söndürme tüpü, sürücü ehliyeti ,araç muayene ruhsat bilgisi de incelendi. Araçlarında ya da belgelerinde eksiklik olduğu tespit edilen şoförlere gerekli cezai işlemler uygulandı.




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