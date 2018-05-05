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05 Mayıs 2018 11:17

Uğur Karamızrak: ‘Bu seçim Türkiye’nin ve ağrı’nın kader seçimidir’

Ağrılı İş adamı Uğur Karamızrak, temayül seçimlerinde tüm delegelerin hizmet ve vicdan hesabı yaparak oy kullanmalarını istedi.

Uğur Karamızrak: ‘Bu seçim Türkiye’nin ve ağrı’nın kader seçimidir’

05 Mayıs 2018 11:17


Ak Parti Aday Adayları için yapılacak olan Milletvekili temayül oylamalarında tüm delegelerden destek beklediğini ifade eden Uğur Karamızrak, Ağrı’da doğup, büyüyen ve burada yatırımları olan biri olarak oy istediğini ifade etti. Delege oylamasını oldukça önemsediğini dile getiren Karamızrak “Halkımızdan ve delegelerimizden gördüğümüz ilgi bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Allahın izniyle temayül sürecini tamamladıktan sonra Ankara süreci başlamış olacak. Halkımızın desteği ve dualarını alarak genel merkezimize giderek ilimizin sorunlarını ve düşündüğümüz çözüm önerilerini anlatacağız. Hakkımızda hayırlısı olsun” dedi.


Bu seçim ümmetin seçimidir


Bu dönem Ağrılıların kendi içlerinde yaşayan Ağrılılara daha sıcak baktığını ifade eden Uğur Karamızrak “Çıktığımız bu yolda halkımız ve dostlarımız bizi hiç yalnız bırakmadılar. Sonuçta bu ilde 4 aday seçilecek. İnşallah aday adayı olan herkes, partimizin seçeceği 4 dava adamına oy verecek. İçlerinde olsakta, olmasakta onlara destek vereceğiz. Bu seçimin ülkemiz ve bölgemiz açısından önemini çok iyi biliyoruz. Ülkemizle uğraşan dış güçlere inat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında kenetlenip içeride ki ve dışarıdaki düşmanlarımıza fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.


Türkiye üzerinden büyük oyunlar oynanmaya çalışıldığını vurgulayan Karamızrak “Bu seçimi tüm Müslüman camiası yakından takip ediyor. Çünkü burası ümmetin son kalesidir. Türkiye düşerse her yerin düşeceğini biliyorlar. Allah düşman ülkelere fırsat vermesin. Şahsım olarak AK parti’nin ve Cumhurbaşkanımızın yanında durarak siyasete girme kararı aldım. Böylesine önemli bir seçimde taraf olmamız gerekiyor. Bu taraf halkın ve tüm Müslüman âleminin yanında olan ve savunan Recep Tayyip Erdoğan’ın tarafıdır. O nedenle elimden geldiğince bu seçimde partimizin kazanması için tüm gayreti göstereceğim” Şeklinde konuştu.




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