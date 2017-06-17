Ulaştırma Bakanı Arslan Ağrı’da

Bundan sonra da aynı hainliğe devam ederlerse derslerini alacaklar, bu konuda hiç şüpheniz yok” dedi.

Ağrı Belediyesi ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye ‘gönül köprüsü’ ismi ile Ağrı’nın en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi’ne 3 bin kişilik iftar masası kuruldu. Programa Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, Ağrı Valisi ve Belediye Başkan vekili Musa Işın, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Coşkun Ağrı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve binlerce vatandaş katıldı.

Programda konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın Ağrı halkına selamlarını ileterek başladı. Gönül köprüsü bundan sonra çok uzun yıllar sürecek projenin başlangıcı olduğunu ve bunun birçok tarafı olduğuna dikkat çeken Bakan Arslan, bin yıldırt bu coğrafyada kardeşçe yaşadıklarını ve diline dinine etnik yapısına, mezhebine bakmadıklarını söyledi. Arslan, “Nasıl bin yıldır kardeşiz demişiz, bu kardeşlik yürümüş bu günlere gelmiş, işte o günlerde kurulan ve bu güne kadar sürekli ayakta tutulan gönül köprüsü sayesinde inşallah bizde geçmişten ecdattan aldığımız ders ve dinimizin de bize emrettiği üzere inşallah bu gönül köprüsünü sonsuza kadar yaşatacağız. Bu konuda bize iş düşüyor. İdarede görev alan Bakana Milletvekiline, Valiye Belediye Başkanlarına iş düşüyor. Ona hiç şüphe yok, ama asli iş asli unsurda millette eğer Ahmed-i Hani’nin torunları Sütçü İmam’ın torunları ile bin yıldır yaptıkları gibi bundan sonra da gönül köprüsünü devam ettirirlerse asıl kardeşliğimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz o zaman pekişecektir. Buna hiç şüphemiz yoktur Neşat Ertaş’ın dediği bir beyit var, ‘dost elinden gel olmazsa, varılmaz. Rızasız bahçanın gülü derilmez, kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle gider yol gizli gizli. Eğer Ağrı’da Ağrılı hemşehrim gel demezse, o gönül köprüsünü aşmazsa Kahramanmaraşlı kardeşim gelmezdi. Aşığın dediği gibi dost elinden gel dedi, öbür dostta çıktı geldi” ifadelerini kullandı.

Dostluğun birlik ve beraberliği ister içerde ister dışarıdaki düşmanlara, hainlere inat gerçekleştireceklerini vurgulayan Arslan, “Bizi satan bizden gözüken hainlere inat devam ettireceğiz. Hiç şüpheye yer olmasın, hiç şüpheniz olmasın. Nasıl ki Sarıkamış’ta, Çanakkale’de omuz omuza dinine diline ırkına bakmadan bu coğrafyanın selameti için bu toprakların vatan olarak gelecek nesillere bırakılmak adına ejdat ayrım yapmadı, bizde yapmadık ve yapmayacağız: Bunu 15 Temmuz’da 7 düvele ispat ettik. Sadece Ağrı, Kahramanmaraş değil, 80 milyon ispat ettik. Dedik ki ihtiyaç varsa, gerekiyorsa birilerine karşı bu vatanı savunmak gerekiyorsa biz dinine, diline, ırkına, mezhebine ve etnik yapısına bakmadan millet olma şuuruyla meydanlara çıkarız ve düşmanlara ister içerde ister dışarıda ki düşmanlara ders veririz. Bunun yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bunun böyle olduğunu herkes biliyordu, 100 sene öncede biliyorlardı ama şimdi yeni neslin apolitik yetiştiğini, yeni neslin bu toprakların kıymetini bilmeden yetiştiğini dünya’dan haberdar olmadığını zannederek bir sınamaya kalkıştığını dersini sadece orta yaşın üzerinde olanlardan dedelerden, nenelerden değil, 15-16 yaşlarındaki gençlerden de aldı. Biz inşallah verdiğimiz bu dersten dışarıdakilere de içeridekilere de dedik ki aklınızı başınıza devşirin, bu milletin kardeşliği, birliği ve beraberliği ile oynamayın” şeklinde konuştu.

Ağrı’da sadece 14 yılda yapılan bölünmüş yol miktarının 330 kilometre olduğunu söyleyen Arslan, “2002 yılına kadar cumhuriyet döneminde 80 yılda Ağrı’da kadar yapılmış bölünmüş yol 17 kilometredir. Yine 80 yılda Ağrı’da yapılmış sıcak asfalt sadece şehir geçişinde 2 kilometre, bizim 14 yılda yaptığımız 262 kilometre, 80 yılda 2 kilometre 14 yılda 262 kilometre ve Ağrı’da 14 yılda sadece Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak harcadığımız para 1 katrilyon 780 trilyondur. Hemşerilerimize helâlı hoş olsun. Ağrı’da bir havaalanı vardı, Allah yapanlardan razı olsun. Ama pist kısa, pist dar biraz rüzgar olunca uçak inemiyor. Kışın buz olunca uçak inemiyor. Dolayısı ile Ağrı’ya yakışmaz dedik. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın talimatı olan havayolu halkın yolu olacak düsturu çerçevesinde Ağrı’yı dünya çapında bir hava alanına kavuşturduk” diye konuştu.

Arslan, “Tek şartı var, tek şartı var, bütün hainliklere rağmen bin yıldır olduğu gibi sonsuza kadar birliğimizden ve beraberliğimizden, kardeşliğimizden taviz vermeden yolumuza devam etmek. Allaha şükür bu konuda çok testten geçtik, bizim sıkıntımız yok. Sıkıntısı olanlar bizim testten geçtiğimizi bilmeyenler ve hainlere ve dış güçlere maşalık edenler, inşallah onlarda ne kadar derslerini aldılar. Bundan sonra da aynı hainliğe devam ederlerse derslerini alacaklar, bu konuda hiç şüpheniz yok” değerlendirmesinde bulundu. Bakan Arslan program sonunda engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye ve çeşitli hediyeler dağıttı. Program iftar yemeğinin ardından son buldu.