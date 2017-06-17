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17 Haziran 2017 00:52

Ulaştırma Bakanı Arslan Vali Işın’la Görüştü

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı’ya geldi.

Ulaştırma Bakanı Arslan Vali Işın’la Görüştü

17 Haziran 2017 00:52


Özel uçakla Ankara’dan Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanına gelen Ahmet Arslan ve Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan’ı burada Ağrı Valisi Musa Işın, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Albay Coşkun Sel karşıladı. Havaalanından Ağrı Valiliğine geçen Arslan Vali Işın’la bir süre görüştü. Arslan Ağrı’ya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Işın’a teşekkür etti. Vali Işın ise Ağrı halkı olarak Bakan Arslan’ı ağırladıklarını ve bu nedenle oldukça mutlu olduğunu belirtti. İkili daha Cumhuriyet Caddesi’nde verilecek olan iftar programına katıldı.




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