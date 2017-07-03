Ağrı’ya gelen UltrAslan gezici tır’ı, Belediyeye ait merkez camii arkasında bulunan açık otoparkta Sarı Kırmızılı takıma gönül veren taraftarlarla araya geldi. İlk olarak gezici tır’ı geçtiğimiz aylarda Ağrı’da açılan Galatasaray futbol okulu öğrencileri ziyaret etti. Galatasaray’lı taraftarların lisanslı ürünlere yoğun ilgi gösterdiği görüldü. UltrAslan gezici tır’ı ülkenin farklı şehirlerini gezerek Galatasaray taraftarlarına kulübün lisanslı ürünlerini buluşturma olanağı sunuyor. Gezici tır’da Galatasaray bayrakları, eski ve yeni formalar, hediyelik eşyalar başta olmak üzere çok sayıda ürün satılıyor.