Üniversiteli öğrencilerden göçmenlere yardım eli

Afganistan ve Pakistan'da yaşanan iç savaş, terör olayları, işsizlik ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle daha güzel bir hayat ve gelecek elde etmek isteyen göçmenlerin yurda girişi devam ediyor. Haftalarca dağlarda ve yollarda çoğu zaman aç, susuz ve yazlık elbiselerle yürüyen göçmenler İran sınırından yurda kaçak giriş yapıyor. ‘Umuda Yolculuk' adını verdikleri bu zorlu süreçte çocukların da aralarında bulunduğu göçmenler birçok ilde mola veriyor. Türkiye-İran sınırını yasa dışı yollarla geçen göçmenler yol boyunca yürüyerek Ağrı Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geliyor. Burada günlerce bekleyen göçmenlere çoğu zaman vatandaşlar yemek yardımında bulunuyor.

Havaların soğuduğu ve kış mevsiminin yaklaştığı kentte göçmenlerin durumunu fark eden Ağrı Gençlik Spor Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Cihangir Aslan ve üniversitede eğitim gören gönüllü 40 öğrenci harekete geçti. Göçmenlerin yaşadığı zorlu sürece ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir faaliyete imza atan Aslan ve gönüllü öğrenciler, kendi harçlıklarıyla aldıkları elbise, mont ve çok sayıda ayakkabıyı bugün otogarda bulunan göçmenlere verdi. Göçmenlere elbiseleri kendileri giydiren öğrenciler çevredeki vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Gençlik Lideri Aslan ise üzerlerinde ince elbise bulunan göçmenlere kışlık kazak ve mont giydirdi.

"Bize kazak, elbise, mont ve ayakkabı verdiniz"

Afganistan'dan çoğu zaman yürüyerek Türkiye'ye gelen göçmenlerden Fehim Nouri, günlerce yürüdüklerini söyledi. Amaçlarının daha iyi bir hayat sürmek olduğunu ve çalışmak için İstanbul'a gitmek istediklerini belirten Nouri, "Sizler geldiniz bize elbise yardımında bulundunuz. Allah hepinizden razı olsun. Bize kazak, elbise, mont ve ayakkabı verdiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Buradan İstanbul'a gidip çalışmak istiyoruz" dedi.

"Bugün onların başına gelen bizim başımıza da gelebilirdi"

Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Cihangir Aslan, sosyal projelere destek veren kurumun bünyesinde çalıştıklarını ve birçok faaliyette bulunduklarını dile getirdi. İbrahim Çeçen Üniversitesinde farklı bölümlerde eğitim gören gönüllü öğrencilerle birlikte çalışıp göçmenlere elbise ve ayakkabı yardımında bulunduklarını ifade eden Aslan, "Türkiye gibi kadim ve kardeşliği köklü olan bir ülkeye savaş mağduru olarak gelen Afganistan ve Pakistan göçmeni olan insanlarımızın buradan geçerken bizlerin yardımına muhtaç olduklarının farkındayız. Gönüllü arkadaşlarımız ile birlikte kullanmadıkları elbiseleri ya da yeni aldıkları eşyaları buraya getirdik ve onlarla paylaşmanın gururu içerisindeyiz. Keşke olan savaş mağduru olup ülkelerinden ayrılmamış olsalar. Bizler, bir şeyleri kaybettikten sonra bazı şeylerin farkına varıyoruz. İstiyoruz ki sahip olduğumuz değerleri kaybetmeden o değerlere sımsıkı sarılalım. Bugün onların başına gelen bizim başımıza da gelebilirdi. Onun için ümmet bilinci ve Müslümanlık algısıyla bütün kardeşlerimize sahip çıkmanın gururunu inşallah Türkiye olarak bizler yaşayacağız. Şu anda bu gururu fazlasıyla yaşadığımıza da inanıyorum. Bu malzemeler için gönüllü arkadaşlarımıza mesaj attık. Öğrenci yurtlarından, evlerinden veya Ağrı merkezde bulunan arkadaşlarımız kullanmadıkları elbiseleri, montları, ayakkabıları özellikle kışın geldiği bu ayda toplayarak bize getirdiler. Bizler de bu elbiseleri ayırt ettikten sonra buraya getirdik göçmenlere dağıttık" ifadelerini kullandı.

"Vicdani duygularla insanlığımızı unutmadan onlara yardım ettik"

Üniversite öğrencisi Zeynep Türk, böylesi bir gönüllülük esasına dayalı bir projeyi gerçekleştirdikleri için oldukça mutlu olduklarını belirterek, "Arkadaşlarımızla birlikte kullanmadığımız, giymediğimiz, eskimeyen ve yeni olan kıyafetleri bir araya getirdik. Bu elbiseleri Afganistan ve Pakistan'dan gelen arkadaşlarımıza verdik. Onların ihtiyaçları vardı. Bu yaptığımız yardımın amacı da içimizdeki merhameti hiçbir zaman kaybetmemekti. Onlar da insanoğlu biz de insanız. ‘İnsan insanın külüne muhtaçtır derler', biz de bu yardımı onun için yaptık. Bu yardımı Cihangir ağabeyin yardımı ile yaptık. O bizi cesaretlendirdi. Biz de kullanmadığımız kıyafetleri getirdik. Biz de burada vicdani duygularla insanlığımızı unutmadan onlara yardım ettik" şeklinde konuştu.